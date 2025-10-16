Спасительный рецепт от бабушки — готовлю эти вареники, когда не хватает времени

Моя бабушка называла эти вареники спасением для хозяек, и я с ней полностью согласен. Когда утром каждая минута на счету, а хочется чего-то домашнего и сытного, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Всего пятнадцать минут — и на столе появляется по-настоящему душевное блюдо.

Для теста мне нужно: 200 г творога, 1 желток, 100 г муки, щепотка соли, немного ванилина и 2 столовые ложки сахара. Творог протираю через сито, смешиваю с желтком, сахаром, солью и ванилином. Постепенно добавляю просеянную муку и замешиваю мягкое тесто.

Формирую из теста колбаску толщиной около 2 см и нарезаю ее на кусочки по 1,5-2 см. В кипящую подсоленную воду аккуратно опускаю вареники и варю 2–3 минуты после всплытия. Готовые вареники выкладываю на тарелку, добавляю кусочек сливочного масла и подаю со сметаной или любимым вареньем.

