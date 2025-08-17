Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 08:54

Рецепт помидоров с базиликом, который невозможно испортить

Как заготовить помидоры с базиликом на зиму Как заготовить помидоры с базиликом на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры с базиликом — это ароматная и насыщенная заготовка, которая сохраняет летний вкус спелых томатов на весь холодный сезон. Для приготовления понадобятся 2 килограмма спелых, но плотных помидоров, 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты, 5–6 веточек свежего базилика, 3–4 зубчика чеснока и несколько горошин черного перца.

Помидоры моют и аккуратно прокалывают у плодоножки зубочисткой, чтобы кожица не потрескалась при заливке. В стерилизованные банки укладывают слой помидоров, между ними размещают веточки базилика и дольки чеснока. Для маринада в воде растворяют соль и сахар, доводят до кипения, затем добавляют лимонную кислоту и перец. Горячим маринадом заливают банки с помидорами, накрывают крышками и стерилизуют около 10 минут. После этого заготовки герметично закрывают и переворачивают для медленного остывания.

Такой способ консервирования позволяет сохранить упругую текстуру и натуральную сладость томатов, а базилик придает заготовке неповторимый пряный аромат. Эти помидоры хорошо подходят для подачи к мясным блюдам, птице или рыбе, а также как самостоятельная закуска.

Пряный вкус травы делает помидоры с базиликом особенно интересными и свежими даже в середине зимы. Заготовка не требует сложных ингредиентов, но результат всегда впечатляет: баночки выглядят аппетитно, а аромат при открытии переносит в разгар лета.

Ранее мы поделились уникальным рецептом вяленых томатов по-японски.

помидоры
базилик
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
