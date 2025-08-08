Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»

Российская исполнительница украинского происхождения Анна Дзюба (известная как Анна Асти) оказалась в базе данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Согласно информации сайта, с которой ознакомился ТАСС, певица была внесена в список еще в октябре 2023 года.

Предположительно, причиной стало получение певицей российского гражданства. Асти продолжает выступать на территории России, имея в стране большой успех.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как проект по защите национальной безопасности Украины. Однако на практике он публикует персональные данные журналистов, артистов и общественных деятелей, посещавших Крым или Донбасс, либо имеющих связи с Россией.

Ранее сообщалось, что «Миротворец» разместил персональные данные двух несовершеннолетних граждан России — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Информация о подростках, включая их место жительства и аккаунты в социальных сетях, была обнародована без их согласия.

До этого российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства.