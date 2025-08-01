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01 августа 2025 в 15:10

IT-эксперт раскрыл, кому стоит опасаться хакерских атак в будущем

IT-эксперт Геллер завил, что хакерских атак стоит опасаться известным компаниям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В ожидании новых украинских хакерских атак нужно быть особенно осторожными известным российским компаниям, заявил в интервью NEWS.ru председатель комиссии по развитию «Электронного правительства» в Институте развития интернета Артем Геллер. Он перечислил список наиболее уязвимых в этом отношении отраслей.

Сейчас нужно насторожиться тем компаниям, которые «громко и эффектно прозвучат» в случае публичной огласки взлома и утечки данных. В первую очередь это большие государственные корпорации, владеющие чувствительными данными. Также это медицинские, образовательные и другие учреждения, чувствительные для социума, — рассказал он

Ранее Геллер заверил, что о полном отключении мобильного интернета в России речи не идет. По его словам, связь периодически глушат, так как она помогает ориентироваться некоторым типам украинских беспилотников. Однако ограничивать использование Сети на постоянной основе, по его мнению, совершенно бессмысленно. Он предположил что и временные отключения станут чисто эпизодическими.

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Артем Геллер
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