Раскрыто, могут ли в РФ полностью отключить мобильную сеть для безопасности IT-эксперт Геллер: полное отключение мобильного интернета в России исключено

О полном отключении мобильного интернета в России речи не идет, заявил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, связь периодически глушат, так как она помогает ориентироваться некоторым украинским беспилотникам. Однако ограничивать использование Сети на постоянной основе, по его мнению, совершенно бессмысленно.

Полное отключение мобильного интернета в России крайне маловероятно. Уровень опасность не такой, чтобы это делать. Наличие мобильной связи помогает дополнительно ориентироваться различным дронам, они используют сотовые вышки и каналы передачи данных. Поэтому разумно их иногда на время отключать, но не навсегда, — прокомментировал Геллер.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко рассказал, что в будущем длительные отключения мобильного интернета должны прекратиться. По его мнению, скоро в нашей стране появится единая система СМС-оповещения, которая будет грамотно работать и наносить при этом минимальный ущерб. Он отметил, что в настоящее время идет дискуссия по этому вопросу.