20 ноября 2025 в 15:16

Многолетник, который переносит морозы и летний зной, превращаясь в фонтан цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете абсолютно неубиваемый и при этом невероятно декоративный цветок для вашего сада, то ваш выбор — лилейник. Он совершенно нетребователен к почвам и может расти на одном месте без пересадки много лет.

Этот многолетник способен стойко переносить даже самые суровые холодные зимы с морозами, а летом — зной и продолжительную засуху, превращаясь в фонтан цветов. Его мощная корневая система надежно уходит вглубь почвы, обеспечивая растение влагой и питанием. При этом лилейник поражает буйством красок и продолжительным цветением. Современные сорта предлагают огромное разнообразие оттенков и форм цветков, которые будут украшать ваш сад с июня по август.

Посадив лилейник, вы получите максимальную отдачу при минимальном уходе — это идеальное растение для занятых людей и садоводов-новичков, гарантирующее пышное цветение в любых погодных условиях.

Ранее был назван цветок, который образует на клумбе белоснежное облако через 30 дней после посева.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
