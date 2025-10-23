Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:37

Как защитить дачный дом без сигнализации — автоматическое освещение превращает участок в неприступную крепость

Дачный дом Дачный дом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После окончания сезона многие дачники оставляют свои дома пустыми до весны, но отсутствие присмотра всегда несет риски. Часто именно в холодные месяцы участок становится лакомой целью для воров, а дорогие сигнализации не каждому по карману. Есть более простой и доступный способ обезопасить жилье.

Секрет в автоматическом освещении, которое включается с заходом солнца и гаснет только на рассвете. Свет создает впечатление, что кто-то постоянно находится на участке, отпугивая злоумышленников.

При этом метод совсем недорогой: даже при круглосуточной работе мощность светильников потребляет всего около 10–11 кВт в месяц, что обходится приблизительно в 50–60 рублей. Такой вариант не только экономит деньги, но и значительно снижает риск неприятностей, делая дачу безопасной без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что в народе давно известен необычный способ подкормки растений — закапывание ржавого гвоздя рядом с посадками. Этот метод, казавшийся странным, нашел научное объяснение.

