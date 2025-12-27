Клевая версия, попробуйте: салат «Обалденный» с крабовыми палочками и яйцами — готовится за 10 минут, съедается ещё быстрее

Салат «Обалденный» действительно оправдывает своё название: минимум продуктов, никаких сложных шагов, а вкус получается яркий и очень «застольный». Сочные помидоры, нежные крабовые палочки, сыр и чеснок дают идеальное сочетание, а варёные яйца делают салат более сытным и мягким по текстуре. Отличный вариант, когда нужно быстро накрыть стол или добавить что-то простое к празднику.

Ингредиенты: крабовые палочки 200 г, помидоры 2 шт., яйца варёные 3 шт., твёрдый сыр 100 г, чеснок 1 зубчик, майонез по вкусу, соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление: крабовые палочки и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Яйца очистите и тоже нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите. Сложите всё в миску, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте — и можно подавать. По желанию дайте салату постоять 10 минут в холодильнике: вкус станет ещё гармоничнее.

