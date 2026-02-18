На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр

Соединенные Штаты и Россия планируют совместно построить дата-центр на атомной энергии, сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на источники. Согласно их сведениям, стороны также обсуждают планы возведения туннеля на Аляску. Кроме того, США заинтересованы в торговле пшеницей с Россией.
Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. <...> Мы хотели бы принять участие, — приводит журнал слова американского трейдера.
Авторы материала добавили, что в окружении президента США Дональда Трампа активно обсуждают идею покупки долей в российских энергетических активах. Стороны также ведут переговоры о сделках по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.
Ранее журналисты The Economist сообщили, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой величайшей сделки с США. В частности, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом в Анкоридже. Он касается выкупа оставшихся в России активов западных компаний.