Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной Экс-нардеп Олейник: Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры по урегулированию конфликта, заявил «Ридусу» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что глава страны намеренно не соглашается на вывод ВСУ с территории Донбасса.

Россия четко заявила, что Украина должна оставить Донбасс. Такая позиция поддержана администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Москва позицию не меняет. Зеленский просто имитирует бурную деятельность, показывая американцам, что переговоры вроде идут, — заявил Олейник.

Экс-нардеп подчеркнул, что Зеленский не планирует договариваться вне зависимости от предложенных условий. По его мнению, это может привести к тому, что Москва будет выдвигать более жесткие требования.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку только в его условиях он сохраняет шансы на политическое выживание. Так он прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине, состоявшихся в Женеве.