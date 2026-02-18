Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:50

В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году

В ДОСААФ России подвели итоги деятельности за 2025 год

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве состоялся пятый Пленум Центрального совета ДОСААФ, где подвели итоги деятельности за 2025 год, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Участники заседания также сформулировали приоритетные направления деятельности на 2026 год.

По словам генерала армии Юнус-Бека Евкурова, анализ проведенных мероприятий показал, что за отчетный период была проделана значительная работа по совершенствованию системы подготовки граждан по военно-учетным специальностям. При этом учитывался перечень наиболее востребованных ВУС, составленный на основе опыта специальной военной операции. Как отметил замминистра, в результате активной деятельности перечень специальностей, по которым ведется обучение, расширился с 12 до 20.

Особое внимание в дальнейшем планируется уделять подготовке специалистов в области робототехнических комплексов. Для этих целей предполагается задействовать учебную материально-техническую базу и полигоны, предоставляемые Министерством обороны.

Во время мероприятия было отмечено, что в 2025 году завершилась процедура признания авиации ДОСААФ государственной авиацией. Для первоначальной летной подготовки были закуплены воздушные суда СП-30. С целью профессиональной ориентации и отбора кандидатов для поступления в авиационные вузы Минобороны провели эксперимент. Граждан обучали по программе первоначальной летной подготовки на сверхлегких воздушных судах.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство войдет в состав органа управления ДОСААФ. Координировать деятельность структуры от лица Российской Федерации поручено Министерству обороны.

Минобороны
специальности
профессии
обучение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лед с балкона едва не убил жителя Самары
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.