В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году В ДОСААФ России подвели итоги деятельности за 2025 год

В Москве состоялся пятый Пленум Центрального совета ДОСААФ, где подвели итоги деятельности за 2025 год, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Участники заседания также сформулировали приоритетные направления деятельности на 2026 год.

По словам генерала армии Юнус-Бека Евкурова, анализ проведенных мероприятий показал, что за отчетный период была проделана значительная работа по совершенствованию системы подготовки граждан по военно-учетным специальностям. При этом учитывался перечень наиболее востребованных ВУС, составленный на основе опыта специальной военной операции. Как отметил замминистра, в результате активной деятельности перечень специальностей, по которым ведется обучение, расширился с 12 до 20.

Особое внимание в дальнейшем планируется уделять подготовке специалистов в области робототехнических комплексов. Для этих целей предполагается задействовать учебную материально-техническую базу и полигоны, предоставляемые Министерством обороны.

Во время мероприятия было отмечено, что в 2025 году завершилась процедура признания авиации ДОСААФ государственной авиацией. Для первоначальной летной подготовки были закуплены воздушные суда СП-30. С целью профессиональной ориентации и отбора кандидатов для поступления в авиационные вузы Минобороны провели эксперимент. Граждан обучали по программе первоначальной летной подготовки на сверхлегких воздушных судах.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство войдет в состав органа управления ДОСААФ. Координировать деятельность структуры от лица Российской Федерации поручено Министерству обороны.