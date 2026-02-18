Ученые впервые нашли в ледяных водах Антарктики опасного хищника

У берегов Антарктиды впервые в истории зафиксировано появление акулы, сообщает Associated Press. Уникальную находку сделала группа австралийских исследователей в районе Южных Шетландских островов.

Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет, — заявил один из ученых.

Длина морского хищника, который неспешно перемещался над пустынным дном океана, по оценкам специалистов, составляет от трех до четырех метров. Собеседник охарактеризовал животное как настоящий танк и указал на его крупные габариты. Исследователь также высказал предположение, что в антарктических водах могут обитать и другие особи, рацион которых составляют опускающиеся на дно останки китов и гигантских кальмаров.

До этого необычный экземпляр акулы-няньки с редкой золотистой окраской и белыми глазами попал в поле зрения ученых. Подробное научное описание этого вида появилось лишь недавно, хотя сама встреча произошла еще в 2024 году. Местный рыбак Хуан Пабло выловил рыбу у побережья Коста-Рики. Ловля велась рядом с национальным парком Тортугеро на глубине 37 метров. Мужчина был поражен необычным видом добычи, чья окраска напоминала спелое манго.