28 января 2026 в 14:11

Почему люди до сих пор путают Арктику и Антарктику? Пять главных различий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
206 лет назад, 28 января 1820 года, была открыта Антарктида. Шестой континент обнаружили участники русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Однако до сих пор многие путают Антарктику с Арктикой. Главное их отличие — в географическом положении. Они находятся на противоположных концах Земли: Арктика — на Северном полюсе, а Антарктика — на Южном.

Также сильно отличается их климат. Антарктика — самый холодный континент мира. Температура там может опускаться до −89,2 градуса. В Арктике теплее: столбики термометров там, как правило, показывают −16–28 градусов. Разная у них и фауна. В Арктике обитают белые медведи, нерпы, моржи и песцы, а в Антарктике можно встретить пингвинов, тюленей, китов, альбатросов и морских котиков. Кстати, за Южным полярным кругом, в отличие от Заполярья северного, нет постоянного населения — только временные научные станции.

Еще одно отличие между Арктикой и Антарктикой заключается в правовом статусе этих территорий. В первом регионе есть земли, принадлежащие нескольким государствам — России, Канаде, США, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии. Антарктика, напротив, не принадлежит ни одной стране мира.

Подробнее о том, чем отличается Арктика от Антарктики, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Арктика
Антарктика
северный полюс
Антарктида
Заполярье
