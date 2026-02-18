Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:04

Американист предсказал судьбу загадочного проекта США и России на Аляске

Политолог Блохин: США и РФ потребуются десятилетия на создание туннеля на Аляску

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Pres
Соединенным Штатам и России потребуется несколько десятилетий для строительства туннеля на Аляску, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Кроме того, по его мнению, реализация проекта может быть под угрозой из-за вмешательства потенциального преемника президента США Дональда Трампа.

Сам проект [постройки туннеля на Аляску] масштабный. По сути, он станет связующим звеном между Евразией, Северной и Южной Америкой. Это сулит большую прибыль, которая превысит затраты на него. Это большой рывок с точки зрения логистических цепочек. Будет ли план реализован, покажет время. Я сомневаюсь в нем из-за переменчивости западного курса. Такой проект требует десятилетий. После Трампа к власти может прийти какой-нибудь демократ, который поставит крест на этой задумке и снова наложит санкции на Россию, — высказался Блохин.

Ранее появилась информация, что США и РФ намерены совместно создать дата-центр, работающий на атомной энергии. Как сообщили британские журналисты, стороны также рассматривают возможность строительства туннеля на Аляску.

Аляска
Россия
США
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
