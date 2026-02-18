Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:49

Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления

Экс-нардеп Килинкаров: Залужный перекладывает вину на Зеленского перед выборами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перекладывает вину за провальное контрнаступление на президента страны Владимира Зеленского из-за предстоящих выборов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Великобритания продвигает кандидатуру экс-главкома ВСУ.

Залужный не в первый раз высказывается по поводу контрнаступления. Основная стратегия заключалась в том, что была разработана схема, по которой шла концентрация на одном направлении — на Запорожском. Целью было выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. В результате же силы были размазаны по всему фронту, поэтому не был достигнут тот эффект, на который они рассчитывали. Не знаю, кто внес коррективы в планы, но в любом случае Залужный пытается возложить эту ответственность на Зеленского. Почему? Потому что, будучи креатурой британцев, он рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента Украины, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что неудачное контрнаступление существенно повлияло на дальнейшие события на передовой и стало уязвимым местом для экс-главнокомандующего ВСУ. По словам экс-нардепа, на тот момент Залужный мог настоять на своем, если бы действительно стремился к принципиальности.

Задача военных как раз заключается в том, чтобы убедить политическое руководство в необходимости принятия тех или иных решений. Однако Залужный пошел по пути того, что сейчас пытается возложить ответственность на Зеленского, утверждая, что тот не дал достаточно ресурсов. Я помню эту историю: речь шла о том, что нельзя выстроить контрнаступление, не прикрыв небо без достаточного количества самолетов. На тот момент Украина еще не получала истребители F-16. Да, [можно сказать, что Залужный готовит почву для возможных президентских выборов]. Но он делает это невнятно и неуверенно, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в неудаче украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома, разработанный им вместе с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева предоставить необходимые ресурсы.

Валерий Залужный
Владимир Зеленский
выборы
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
«Другие как обезьяны»: Царев о переговорной группе Украины
«Полное безобразие»: сенатор о топливном споре Киева с Венгрией и Словакией
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.