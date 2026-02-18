Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перекладывает вину за провальное контрнаступление на президента страны Владимира Зеленского из-за предстоящих выборов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Великобритания продвигает кандидатуру экс-главкома ВСУ.

Залужный не в первый раз высказывается по поводу контрнаступления. Основная стратегия заключалась в том, что была разработана схема, по которой шла концентрация на одном направлении — на Запорожском. Целью было выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. В результате же силы были размазаны по всему фронту, поэтому не был достигнут тот эффект, на который они рассчитывали. Не знаю, кто внес коррективы в планы, но в любом случае Залужный пытается возложить эту ответственность на Зеленского. Почему? Потому что, будучи креатурой британцев, он рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента Украины, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что неудачное контрнаступление существенно повлияло на дальнейшие события на передовой и стало уязвимым местом для экс-главнокомандующего ВСУ. По словам экс-нардепа, на тот момент Залужный мог настоять на своем, если бы действительно стремился к принципиальности.

Задача военных как раз заключается в том, чтобы убедить политическое руководство в необходимости принятия тех или иных решений. Однако Залужный пошел по пути того, что сейчас пытается возложить ответственность на Зеленского, утверждая, что тот не дал достаточно ресурсов. Я помню эту историю: речь шла о том, что нельзя выстроить контрнаступление, не прикрыв небо без достаточного количества самолетов. На тот момент Украина еще не получала истребители F-16. Да, [можно сказать, что Залужный готовит почву для возможных президентских выборов]. Но он делает это невнятно и неуверенно, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в неудаче украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома, разработанный им вместе с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева предоставить необходимые ресурсы.