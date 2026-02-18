Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:45

В столице Армении устроили «кровавую баню»

В перестрелке на окраине Еревана пострадали 10 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Десять человек госпитализированы с огнестрельными ранениями после перестрелки, произошедшей в среду, 18 февраля, на окраине Еревана, сообщает портал shamshyan.com. По данным источника, стрельба произошла на улице Абеляна.

Сигнал о стрельбе поступил на пульт дежурного управления криминальной полиции примерно в 15:00 по московскому времени. На место происшествия выехал начальник полиции — замминистра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.

Полученная оперативная информация подтвердилась. 10 граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана, — сказано в материале.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также следы крови. На припаркованном рядом автомобиле Lexus видны следы от выстрелов.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двоих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб в перестрелке.

