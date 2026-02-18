Стало известно о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро Axious: Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном Рауля Кастро

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с Гильермо Родригесом Кастро — внуком и опекуном бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, переговоры проходят в обход официальных структур кубинского правительства.

Издание обращает внимание, что стороны установили секретный контакт «на фоне беспрецедентного давления США на Гавану». По оценкам Axios, это свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Кастро как реального лица, принимающего ключевые решения на острове. При этом Рубио не контактировал с действующими кубинскими чиновниками или президентом страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

Ранее посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.