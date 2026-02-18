Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 17:02

Стало известно о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

Axious: Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном Рауля Кастро

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с Гильермо Родригесом Кастро — внуком и опекуном бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, переговоры проходят в обход официальных структур кубинского правительства.

Издание обращает внимание, что стороны установили секретный контакт «на фоне беспрецедентного давления США на Гавану». По оценкам Axios, это свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Кастро как реального лица, принимающего ключевые решения на острове. При этом Рубио не контактировал с действующими кубинскими чиновниками или президентом страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

Ранее посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

США
Куба
Марко Рубио
переговоры
Рауль Кастро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лед с балкона едва не убил жителя Самары
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.