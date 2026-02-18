Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Какой результат показала спортсменка, как оценила свой прокат, есть ли у нее шансы на медали — в материале NEWS.ru.

Какое место занимает фигуристка Петросян после короткой программы на Олимпиаде-2026

После объявления участниц первой разминки Аделия вышла на лед с улыбкой и поприветствовала публику. Зрители тепло встретили фигуристку — на трибунах были видны плакаты в ее поддержку. Петросян выступала второй в короткой программе после белоруски Виктории Сафоновой. Аделия появилась на льду в красном пиджаке и исполнила прокат под попурри из песен Майкла Джексона.

Петросян уверенно выполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Одно из вращений судьи отправили на пересмотр, но в итоге все непрыжковые элементы получили четвертый уровень. Петросян получила за короткую программу 72,89 балла и заняла пятое место.

На первой позиции после короткой программы расположилась японка Ами Накаи (78,71 балла). Следом за ней идут соотечественница Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лью (76,59). Перед Аделией на четвертой позиции находится еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Ами Накаи

Как фигуристка Петросян оценила свой прокат на Олимпиаде

Петросян заявила после проката, что довольна оценками судей. Фигуристка отметила, что не волновалась перед выступлением.

«Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции. Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Баллы хорошие. Я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине», — сказала Петросян.

Тренер фигуристки и хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что ему было волнительно за подопечную.

«Аделия была достаточно спокойная, радостная. Она даже до выхода сначала нас немножко напугала, сказав: „Я вообще не нервничаю“. Я говорю: „Нет, ну, наверное, все-таки чуть-чуть-то надо, это полезно“», — отметил Глейхенгауз.

Что сказали тренеры и фигуристы о прокате Петросян на Олимпиаде-2026

Петросян прекрасно, очень собранно и уверенно откатала короткую программу, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его словам, спортсменка получила хорошие баллы от судей. При этом американский судья Кевин Розенштайн поставил Петросян рекордно низкую оценку, отправив ее на 11-е место по итогам короткой программы.

Аделия Петросян

«Аделия получила неплохие компоненты. Баллы были выше, чем на квалификационном турнире, — более 32. Учитывая все обстоятельства, оценки хорошие, даже чуточку выше, чем можно было ожидать. В плане техники и надбавок тоже нормально, 72 балла — абсолютно конкурентный результат», — сказал Энберт.

Петросян прекрасно исполнила короткую программу и получила достойные баллы, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее мнению, чтобы бороться за медали в произвольном прокате, спортсменке нужно секретное оружие.

«Сложно говорить, что будет при чистых прокатах. Каори Сакамото, Алиса Лью, Монэ Тиба не исполняют ультра-си. Ами Накаи уже с акселем, может быть, даже с двумя в произвольной. Чтобы бороться с этими спортсменками, нужно секретное оружие, хотя бы один четверной тулуп, а лучше два. У всех одинаковые наборы, все получили одинаковую технику — кто-то побольше, кто-то поменьше. Понятно, что у судей свои предпочтения — здесь уже влияет рейтинг. А так все плюс-минус прыгают одинаково», — сказала Леонова.

Петросян показала очень хорошую программу на Олимпиаде, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она похвалила выступление спортсменки, отметив, что та справилась с задачей.

«Очень рада за Аделию. Она справилась. Хороший прокат. Главное, что чисто и без ошибок», — заявила Роднина.

Петросян каталась потрясающе и фантастически, заявила «РБК Спорт» олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она поздравила фигуристку и ее тренерский штаб с прекрасным прокатом.

Аделия Петросян

«Было очень здорово — и само катание, и то, как ее показывали. Понятно, что оператор специально изучал программу Аделии, чтобы показать все ее хорошие ракурсы. Это очень ценно», — сказала Бестемьянова.

Петросян сделала максимум в короткой программе, заявила ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно каталась, прибавила во вращениях, из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания», — сказала Тарасова.

В то же время специалист подчеркнула, что Петросян откаталась на свое пятое место. По мнению Тарасовой, рано говорить о борьбе за золото.

«Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Далее станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе. У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — заявила Тарасова «Советскому спорту».

Произвольная программа фигуристок пройдет 19 февраля. Петросян выйдет на лед в 00:16 мск 20 февраля.

Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года

