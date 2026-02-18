Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:25

«Нужно секретное оружие»: Леонова оценила шанс Петросян на медаль Олимпиады

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу и получила достойные баллы, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее мнению, чтобы бороться за медали в произвольном прокате, спортсменке нужно секретное оружие.

Сложно говорить, что будет при чистых прокатах. Каори Сакамото, Алиса Лью, Монэ Тиба не исполняют ультра-си, Ами Накаи уже с акселем, может даже с двумя в произвольной. Чтобы бороться с этими спортсменками, нужно секретное оружие, нужен хотя бы один четверной тулуп, а лучше два. У всех одинаковые наборы, все получили одинаковую технику, кто-то побольше, кто-то поменьше. Понятно, что у судей где-то свои предпочтения. Здесь уже влияет рейтинг. А так все плюс минус одинаково прыгают, — сказала Леонова.

Ранее Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп. Фигуристка занимает пятое место после короткой программы.

фигурное катание
Олимпиада
российские спортсмены
соревнования
Кирилл Николаев
К. Николаев
