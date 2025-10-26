Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:22

Тыквенные манты с курицей: готовим идеальный осенний ужин всего за 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти манты сочетают в себе нежность куриного филе, сладость тыквы и яркость восточных специй. Тонкое тесто и сочная начинка создают идеальную гармонию, а аромат зиры и кориандра наполняет кухню атмосферой восточного базара. Блюдо получается сытным, но при этом достаточно легким.

Готовлю так: для теста замешиваю 800 граммов муки с 2 чайными ложками соли, 2 столовыми ложками масла и 360 мл воды. Даю тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки 350 граммов куриного филе и 800 граммов тыквы нарезаю мелким кубиком, добавляю 200 граммов измельченного лука, пучок зелени, чеснок и специи: чайную ложку зиры и черного перца, по половине чайной ложки кориандра и острого перца. Тщательно перемешиваю. Тесто раскатываю в тонкий пласт, нарезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Готовлю в пароварке 35–40 минут. Подаю с томатным соусом и сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
