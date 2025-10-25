Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 13:00

Рецепт самого вкусного сырного супа. Универсальный супчик на каждый день «Жюльен» — просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные супы давно заняли почетное место в нашем меню, но этот вариант — особенный. Его можно смело назвать «ресторанным» супом домашнего приготовления, где нежная сливочная основа, ароматные шампиньоны и копченый окорочок создают по-настоящему богатый вкус. Что делает этот суп уникальным? Идеальный баланс текстуры: здесь есть и сытная курятина, и овощи, и грибы, а плавленый сыр придает блюду ту самую бархатистость, ради которой его готовят снова и снова. Этот суп — прекрасный способ превратить обычный обед в маленький праздник, не затрачивая при этом много времени и сил.

Для приготовления вам понадобится: 500 г копченого куриного окорочка, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 2 плавленых сырка, 200 мл сливок, 1 яйцо, 2 л воды, соль и сливочное масло для жарки. Окорочок отварите до готовности, затем выньте, отделите мясо от кости и нарежьте. В бульон добавьте нарезанный картофель. Лук и морковь обжарьте на сливочном масле, добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до мягкости. Овощную зажарку и куриное мясо отправьте в бульон. Варите 10 минут. Плавленые сырки натрите на терке, разведите в небольшом количестве бульона до однородности. Влейте сырную смесь и сливки в суп, помешивая. Взбейте яйцо и тонкой струйкой введите в суп, сразу перемешивая. Доведите до кипения и выключите. Подавайте с гренками.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
