25 октября 2025 в 07:00

Харчо готовить просто — все секреты в этом рецепте: это визитная карточка грузинской кухни и суперский суп на осенний обед

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте ароматный, насыщенный суп, который переносит вас прямо в сердце Грузии, не покидая собственного дома. Харчо — это не просто первое блюдо, а настоящая визитная карточка грузинской кухни: пряный, сытный и невероятно ароматный. Он согревает в холодные дни и наполняет дом уютом и теплом, а уникальное сочетание специй делает каждый глоток настоящим гастрономическим приключением.

Для приготовления понадобится 1 кг говядины на кости, 2 литра воды, 300 г помидоров, 200 г лука для заправки и 100 г для бульона, 100 г моркови, 1 ч. л. томатной пасты, 1 ст. л. аджики, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. шафрана имеретинского, 4 ст. л. ткемали, 120 г риса, 10 г чеснока, 20 г сливочного масла, зелень и грецкие орехи по вкусу.

Сначала варят бульон: говядину слегка обжаривают и заливают горячей водой, добавляют лук и морковь, варят на медленном огне 1-2 часа. Тем временем готовят заправку: лук обжаривают на смеси масла, добавляют томатную пасту, аджику, хмели-сунели и шафран, затем протертые помидоры и тушат несколько минут. В готовый бульон вливают заправку, добавляют зелень, чеснок и промытый рис, варят 10 минут, затем выключают огонь, вводят ткемали и дают настояться 10 минут. Харчо готов — насыщенный вкус и аромат Грузии в каждой ложке!

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

