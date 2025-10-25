Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 05:00

Такие блюда дают здоровье, а не забирают его: простой зеленый суп для Рождественского поста — постимся правильно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рождественский пост в 2025 году начинается 28 ноября, и этот зеленый крем-суп станет настоящей находкой для вашего постного меню. Он легкий, питательный и невероятно вкусный, а благодаря насыщенному аромату и кремовой текстуре точно не оставит равнодушным. Такой суп прекрасно подойдет и для тех, кто следит за фигурой, и для всей семьи, создавая уютную атмосферу за столом.

Для приготовления супа на две порции понадобится 300 г брокколи, 150 г замороженного зеленого горошка, 50 г шпината, одна луковица, 400 мл воды и 150 мл кокосового молока. Соль, перец и чеснок добавляют по вкусу. Лук слегка обжаривают до золотистого цвета, затем добавляют брокколи и горошек, заливают водой и варят около пяти минут, чтобы овощи остались яркими и сочными.

Когда овощи готовы, добавляют шпинат, кокосовое молоко, соль и перец, а затем взбивают все в блендере до кремовой текстуры. Для подачи готовят кешью-крем: замоченные орехи пробивают в блендере с отварным нутом, чесноком, петрушкой и водой до воздушной гладкости. Суп разливают по тарелкам и украшают кешью-кремом, свежим базиликом и каплей оливкового масла. Этот зеленый суп не только полезный и постный, но и по-настоящему завораживающий вкусом, который согреет в холодные дни и подарит праздничное настроение.

Ранее мы готовили идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
