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03 июля 2025 в 06:00

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все! Лёгкое, но питательное рагу – лучший способ сохранить летние ароматы. Сливочное масло подчеркивает нежность кабачков, а фасоль добавляет сытности. Блюдо, которое одинаково хорошо и на повседневном, и на праздничном столе.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (около 300 г)
  • Картофель — 3–4 шт. (400 г)
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Фасоль консервированная в томате — 1 банка (400 г)
  • Масло сливочное — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Вода или овощной бульон — 200 мл

Приготовление

  1. Кабачок нарезать кубиками 2 см (если молодой — кожуру можно не снимать). Картофель очистить и нарезать чуть крупнее кабачка. Лук измельчить полукольцами. В глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло. Обжарить лук до прозрачности 3–4 минуты.
  2. Добавить картофель, обжаривать 5 минут, периодически помешивая. Влить 100 мл воды/бульона, накрыть крышкой и тушить 7 минут. Добавить кабачки, фасоль (с жидкостью), пропущенный через пресс чеснок и специи. Аккуратно перемешать.
  3. Влить оставшуюся жидкость, тушить под крышкой на медленном огне 15–20 минут до мягкости картофеля.

Быстрый рецепт в одной кастрюле! Рагу с фрикадельками и овощами — вкуснота!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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