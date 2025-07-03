Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все! Лёгкое, но питательное рагу – лучший способ сохранить летние ароматы. Сливочное масло подчеркивает нежность кабачков, а фасоль добавляет сытности. Блюдо, которое одинаково хорошо и на повседневном, и на праздничном столе.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (около 300 г)

Картофель — 3–4 шт. (400 г)

Лук репчатый — 1 крупная головка

Фасоль консервированная в томате — 1 банка (400 г)

Масло сливочное — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Соль, перец, паприка — по вкусу

Вода или овощной бульон — 200 мл

Приготовление

Кабачок нарезать кубиками 2 см (если молодой — кожуру можно не снимать). Картофель очистить и нарезать чуть крупнее кабачка. Лук измельчить полукольцами. В глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло. Обжарить лук до прозрачности 3–4 минуты. Добавить картофель, обжаривать 5 минут, периодически помешивая. Влить 100 мл воды/бульона, накрыть крышкой и тушить 7 минут. Добавить кабачки, фасоль (с жидкостью), пропущенный через пресс чеснок и специи. Аккуратно перемешать. Влить оставшуюся жидкость, тушить под крышкой на медленном огне 15–20 минут до мягкости картофеля.

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