28 октября 2025 в 15:52

Россия впервые запустит производство самолетов SJ-100 за рубежом

Россия начнет производство самолетов SJ-100 в Индии

SJ-100 SJ-100 Фото: РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве соглашение о производстве гражданских самолетов SJ-100, сообщила пресс-служба HAL в соцсети Х. Иностранная компания получила право выпускать лайнеры для внутренних заказчиков. Это будет первое в истории производство SJ-100 за рубежом.

Это также будет первый случай, когда в Индии будет произведен полноценный пассажирский самолет, — сказано в сообщении.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в соцсети Х назвал подписание соглашения шагом к самодостаточности страны в гражданской авиации и созданию новых. По его словам, договоренность изменит внутренние авиаперевозки в стране в рамках программы UDAN — инициативы по развитию региональных маршрутов и удешевлению перелетов для населения.

Производство также укрепит частный сектор и создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной отрасли, — отметил глава ведомства.

SJ-100 — это обновленная версия самолета Sukhoi Superjet 100, созданная в рамках программы импортозамещения. От предшественника модель отличается тем, что почти полностью собрана из отечественных комплектующих и адаптирована для эксплуатации в разных климатических условиях.

Ранее стало известно, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании намерены продолжить закупки российской нефти, несмотря на новые санкции США. В отрасли рассматривается возможность покупать часть сырья через более мелких российских трейдеров, таких как Tatneft и Sakhalin Energy, которые не подпали под ограничения.

