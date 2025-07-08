Магнитные бури сегодня, 8 июля: что завтра, мигрени, тромбозы, аритмия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 8 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как улучшить самочувствие во время бури?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 июля

Во вторник, 8 июля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, Кр-индекс в течение суток ожидается в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что между 00:00 и 06:00 мск был всплеск геомагнитной активности выше пяти единиц, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1, после чего показатель пошел на спад.

На Солнце произошли шесть вспышек, пять из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 8 июля, магнитных бурь не ожидается.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

В среду, 9 июля, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток ожидается в районе двух единиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 11 июля, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Как улучшить самочувствие во время бури

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в такой период необходимо пить больше жидкости.

«Достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

В период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам надо снижать нагрузку на организм, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он пояснил, что магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма.

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил Умнов.

Читайте также:

Рубль ждет неминуемый крах? Курсы валют 8 июля, что с долларом, евро, юанем

Почему не работает YouTube 8 июля: причины сбоев, замедление, пиратство

Ситуация в аэропортах РФ 8 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге