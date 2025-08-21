Как сделать томатную пасту вкуснее, чем в ресторане: рецепт с дымком

Ароматная и густая томатная паста с карамелизированным луком и копченой ноткой — это изысканная заготовка, которая придаст любому блюду насыщенный вкус и оригинальный аромат. Такой соус можно использовать в пицце, пасте, мясных блюдах или подавать как основу для соусов.

Для приготовления берут 1,5 килограмма мясистых помидоров, например сливку, 2 красные луковицы, целую головку чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку соли, чайную ложку тростникового сахара или меда, по желанию 50 миллилитров красного сухого вина, половину чайной ложки копченой паприки, черный перец по вкусу, лавровый лист и горсть свежего базилика.

Сначала лук нарезают полукольцами и обжаривают на оливковом масле до золотистого цвета, добавляя сахар или мед для карамелизации. В это время помидоры разрезают и измельчают, после чего массу перекладывают в кастрюлю. К томатам добавляют чеснок, карамелизированный лук и специи. Смесь доводят до кипения, затем варят на медленном огне около 40 минут, пока жидкость не выпарится и не получится густая консистенция. При желании в конце готовки вливают красное вино, которое усиливает вкус и делает аромат еще глубже.

Особую роль играет копченая паприка — именно она придает соусу пикантный и слегка дымный оттенок. В завершение добавляют листья базилика, а готовую массу пюрируют блендером до однородности. Полученную томатную пасту с копченой ноткой раскладывают по стерилизованным банкам и герметично закрывают крышками.

Такая заготовка не только полезна и ароматна, но и универсальна. Ее можно хранить несколько месяцев и использовать как основу для множества блюд. Благодаря сочетанию сладости карамелизированного лука и легкой дымной остроты паприки соус приобретает уникальный вкус, который невозможно повторить с магазинными аналогами.

