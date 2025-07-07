«Всегда замерзшая и уставшая»: Симоньян призналась во врожденной аномалии

Глава Russia Today Маргарита Симоньян призналась в Telegram-канале, что у нее нет левой сонной артерии. Поэтому журналистка часто мерзнет, чувствует себя уставшей и всегда выглядит бледной.

Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению. Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда? — написала Симоньян.

Она заговорила о врожденных проблемах со здоровьем, отвечая на вопрос подписчицы. Женщина поинтересовалась у Симоньнян, почему глава RT всегда бледная, но энергичная.

Ранее Симоньян представила свой роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Она рассказала, что книга является современной интерпретацией библейского Апокалипсиса из «Откровений Иоанна». Как добавила главред, перед публикацией она дала почитать книгу очень серьезным церковным иерархам. Они дали журналистке благословение на издание текста. Симоньян подчеркнула, что переложила библейские метафоры на явления сегодняшнего дня.