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22 июля 2025 в 18:46

Кошка вернулась к хозяевам спустя 13 лет, чтобы попрощаться

Daily Mail: британка воссоединилась с пропавшей в 2012 году кошкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Великобритании женщина спустя 13 лет воссоединилась со своей кошкой, которая потерялась во время переезда, сообщает Daily Mail. На тот момент кошке по кличке Минкс было пять лет.

По данным издания, в 2012 году 37-летняя Джейд Инелл вместе с супругом готовилась к переезду из Бристоля в Тредегар в 200 километрах. Их кошка ушла из дома, и после безрезультатных поисков пара оставила надежду найти ее. Но недавно в доме раздался звонок из ветеринарной клиники. Сотрудник рассказал, что к ним попала кошка с микрочипом, в котором были указаны контактные данные владельца. Кошку вернули своей законной хозяйке. Однако у нее была диагностирована агрессивная форма рака.

Она пришла, чтобы попрощаться, чтобы мы могли заботиться о ней в последние дни. Она знала, как ее любят, — прокомментировала Джейд.

Ранее кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган. Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.

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