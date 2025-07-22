Кошка вернулась к хозяевам спустя 13 лет, чтобы попрощаться Daily Mail: британка воссоединилась с пропавшей в 2012 году кошкой

В Великобритании женщина спустя 13 лет воссоединилась со своей кошкой, которая потерялась во время переезда, сообщает Daily Mail. На тот момент кошке по кличке Минкс было пять лет.

По данным издания, в 2012 году 37-летняя Джейд Инелл вместе с супругом готовилась к переезду из Бристоля в Тредегар в 200 километрах. Их кошка ушла из дома, и после безрезультатных поисков пара оставила надежду найти ее. Но недавно в доме раздался звонок из ветеринарной клиники. Сотрудник рассказал, что к ним попала кошка с микрочипом, в котором были указаны контактные данные владельца. Кошку вернули своей законной хозяйке. Однако у нее была диагностирована агрессивная форма рака.

Она пришла, чтобы попрощаться, чтобы мы могли заботиться о ней в последние дни. Она знала, как ее любят, — прокомментировала Джейд.

Ранее кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган. Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.