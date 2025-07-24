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24 июля 2025 в 15:41

Россиянам перечислили породы собак, которые отлично уживаются с кошками

Pravda.ru: собаки породы золотистый ретривер отлично ладят с кошками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собаки пород золотистый ретривер, лабрадор, бигль, мопс и боксер, как правило, хорошо уживаются с кошками, пишет Pravda.Ru. При этом важно учитывать фактор воспитания конкретного животного.

Золотистые ретриверы отлично подходят для семей, где уже есть кошки. Собаки этой породы отличаются миролюбивым нравом и удивительной терпимостью к другим питомцам. Лабрадорам также не свойственны проявления агрессии. Эти собаки спокойно делят одну территорию вместе с кошками.

Несмотря на активность биглей, они совершенно неагрессивны и легко находят общий язык с кошачьими. Флегматичные мопсы в целом доброжелательно относятся к другим животным. Боксеры, вопреки грозной внешности, также отличаются терпеливым и лояльным нравом.

Ранее сообщалось, что афганские борзые входят в число наиболее сложных для дрессировки собак. Кинологи отмечают, что представители этой породы отличаются особой ленью и независимым характером, что значительно осложняет процесс обучения.

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