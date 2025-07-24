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24 июля 2025 в 09:15

Владельцам домашних питомцев рассказали, как часто их следует мыть

Ветеринар Шеляков посоветовал мыть кошек не чаще чем два раза в год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владельцам кошек следует мыть своих питомцев не чаще двух раз в год, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, собак нужно купать по мере загрязнения, особенно это касается пород с белой шерстью и чувствительной кожей.

Животных моют по мере загрязнения, в частности собак. Бывают такие собаки белоснежные, их приходится мыть часто для эстетичного вида. Если белоснежные, значит, тонкая кожа, которая более привержена к различным воспалениям и аллергиям. Поэтому, конечно, этих беленьких, декоративных собак приходится мыть чаще, чем других. У кошек враждебные отношения с водой, поэтому рекомендуется либо вообще не мыть их, либо мыть два раза в год, насколько это необходимо, — пояснил Шеляков.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошку можно приучить к переноске, положив внутрь нее игрушку или любимое лакомство. По ее словам, лучший вариант транспортировки питомца — на машине, где животное не будет контактировать с посторонними людьми.

Ветеринар Владимир Уражевский ранее заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. По его словам, важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

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