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05 августа 2025 в 04:00

Кошка все ломает? Почему ругать ее бесполезно — и что делать вместо этого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда кошка снова поцарапала диван, опрокинула цветок или нагадила не туда, где положено, рука тянется к наказанию. Но именно это худшее, что можно сделать.

Кошки не понимают, за что их наказывают, особенно если прошло хоть немного времени с момента проступка. Их мозг не связывает события во времени так, как человеческий. Гнев и крики хозяина воспринимаются как угроза — и вместо «урока» животное получает стресс, теряет доверие и начинает бояться.

Попытки «тыкать носом» или кричать вызывают только недоверие и ухудшение поведения. Важно не наказывать кошку, а понять, почему она так себя ведет. Например:

  • дерет мебель — возможно, у нее нет удобной когтеточки;
  • гадит мимо лотка — он может быть грязным или стоять в шумном месте;
  • скидывает предметы — значит скучает или реализует охотничий инстинкт.

Что делать вместо наказания

  1. Устраняйте причины. Замените мебель когтеточкой, обновите лоток, добавьте игрушки и укрытия.
  2. Перенаправляйте поведение. Поймали на «месте преступления»? Отвлеките хлопком в ладоши или предложите игрушку.
  3. Создайте насыщенную среду. У кошки должно быть место, где прятаться, по чему лазить, с чем охотиться.
  4. Поощряйте правильное поведение. Мягкое слово, поглаживание или лакомство в момент, когда кошка ведет себя хорошо, — самый эффективный метод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила должны быть постоянными. Если нельзя запрыгивать на стол — нельзя никогда, даже если дома никого. Кошки чувствуют непоследовательность и теряются.

Не забывайте о базовых нуждах:

  • свежая вода и еда;
  • чистый лоток в тихом месте;
  • регулярные игры и внимание.

Внимание к потребностям кошки и терпение — куда более эффективны, чем наказание. Именно так строятся доверительные и спокойные отношения между человеком и питомцем. Ваш кот будет уверен в вас, а вы — в его поведении.

Приучить собаку спать на лежанке можно с помощью дрессировки — в этом помогут специальные команды и лакомства, заявил кинолог Владимир Голубев. Эксперт призвал поощрять питомца каждый раз, когда он идет отдыхать на свое место, а не на кровать хозяина.

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советы
воспитание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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