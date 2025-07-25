Ветеринар рассказал о неочевидной опасности для здоровья кошек Ветеринар Руденко заявил, что нельзя оставлять корм в миске более чем на час

Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется, заявил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко. По его словам, переданным LIFE.ru, продукт может испортиться — в нем может начать развиваться сальмонелла, кишечная палочка.

Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется из-за риска быстрой порчи продукта и развития вредных бактерий. При температуре выше +25 °C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени, — заявил он.

По его словам, испорченный корм может вызвать рвоту или диарею, а в тяжелых случаях — отравление. Руденко советует убирать остатки корма через 20–30 минут, если кошка не доела.

Ранее специалисты Госветслужбы Московской области рассказали, что многие кошки пьют воду из-под крана, так как им кажется, что такая вода более свежая и чистая. По их словам, также кошки избегают ситуаций, когда их усы касаются поверхности воды.