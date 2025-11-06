Немецкого дирижера могут лишить госнаграды ФРГ после визита в Россию

Немецкого дирижера Юстуса Франца могут лишить государственной награды Федеративной Республики Германия, сообщило издание Politico. Поводом для такой инициативы стало вручение музыканту российского ордена Дружбы из рук президента РФ Владимира Путина.

Член бундестага от партии ХДС/ХСС Роланд Тайс публично призвал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера инициировать процедуру лишения награды. В своем обращении политик утверждал, что музыкант присоединился к стороне, ведущей «гибридную агрессию против Германии».

Издание отмечает, что 81-летний Юстус Франц является признанным мастером, сотрудничавшим с ведущими мировыми оркестрами, включая Берлинский и Венский филармонический коллективы. Музыкант известен своей любовью к творчеству русских композиторов Чайковского и Рахманинова.

Ранее Юстус Франц во время церемонии вручения государственных наград в Кремле 4 ноября заявил, что выступление Владимира Путина в Мюнхене до сих пор сохраняется в памяти немецкого общества. Музыкант подчеркнул особую значимость данной речи, произнесенной на ежегодной международной конференции по безопасности в 2007 году.