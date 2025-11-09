Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:45

Яблочные булочки: мое открытие для быстрых завтраков — готовлю прямо на сковороде за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти булочки, потому что они стали для меня воплощением идеального рецепта — минимум усилий, доступные продукты и всегда превосходный результат. Когда за окном дождь, а дома нет ни одной печеньки, это блюдо спасает ситуацию за считаные минуты. Аромат яблок с корицей, доносящийся со сковороды, создает такое ощущение уюта, будто ты потратил на готовку полдня, а не 20 минут.

Готовлю так: в глубокой миске смешиваю стакан кефира с чайной ложкой соды, двумя ложками сахара и щепоткой соли. Постепенно ввожу два стакана муки — тесто получается мягким и немного липким. Даю ему пять минут отдохнуть. Два яблока очищаю от кожуры, натираю на крупной терке. Тесто делю на восемь частей, каждую раскатываю в лепешку. В центр выкладываю яблочную начинку, присыпаю сахаром с корицей, защипываю края. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжариваю булочки под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистости. Подаю сразу, пока они теплые и нежные внутри.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Семья и жизнь
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Стакан кефира и горстка муки — готовлю пирог «Зебра» с творожным сыром. Очень вкусная и простая выпечка к чаю
Общество
Стакан кефира и горстка муки — готовлю пирог «Зебра» с творожным сыром. Очень вкусная и простая выпечка к чаю
Мясной пирог на заливном тесте: настолько сытный, что заменит ужин — элементарный рецепт вкуснятины
Общество
Мясной пирог на заливном тесте: настолько сытный, что заменит ужин — элементарный рецепт вкуснятины
еда
рецепты
выпечка
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ стали призывать бездомных
«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове
Мужчина вынес горящий электровелосипед из лифта и попал на видео
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.