Яблочные булочки: мое открытие для быстрых завтраков — готовлю прямо на сковороде за 20 минут

Я готовлю эти булочки, потому что они стали для меня воплощением идеального рецепта — минимум усилий, доступные продукты и всегда превосходный результат. Когда за окном дождь, а дома нет ни одной печеньки, это блюдо спасает ситуацию за считаные минуты. Аромат яблок с корицей, доносящийся со сковороды, создает такое ощущение уюта, будто ты потратил на готовку полдня, а не 20 минут.

Готовлю так: в глубокой миске смешиваю стакан кефира с чайной ложкой соды, двумя ложками сахара и щепоткой соли. Постепенно ввожу два стакана муки — тесто получается мягким и немного липким. Даю ему пять минут отдохнуть. Два яблока очищаю от кожуры, натираю на крупной терке. Тесто делю на восемь частей, каждую раскатываю в лепешку. В центр выкладываю яблочную начинку, присыпаю сахаром с корицей, защипываю края. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжариваю булочки под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистости. Подаю сразу, пока они теплые и нежные внутри.

