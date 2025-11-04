Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:28

Шарлотку больше не готовлю, пеку «Яблочный сметанник»: все просто, как дважды два, а вкус — улет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт поражает нежным сбалансированным вкусом, где кислинка печеных яблок идеально сочетается с карамельными нотами сметанного крема.

Рецепт: для основы возьмите 3-4 крупных яблока, очистите их от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками и равномерно разложите по дну формы для выпечки, смазанной маслом. Приготовьте тесто: взбейте 3 яйца со стаканом сахара до пышности, добавьте стакан муки, щепотку ванилина и чайную ложку разрыхлителя, тщательно перемешайте до однородности. Полученной жидкой массой залейте яблочные дольки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Пока корж остывает, приготовьте крем: смешайте 400 г густой сметаны и 5–7 ст. л. вареной сгущенки до гладкой кремообразной консистенции. Остывший, но еще теплый пирог равномерно покройте кремом, который чуть впитается в бисквитную основу. Дайте пирогу полностью остыть и пропитаться.

Вкус получается невероятно гармоничным: влажный яблочный бисквит с насыщенным фруктовым ароматом и бархатистый крем с приятной карамельной сладостью создают идеальный дуэт.

Ранее стало известно, как приготовить пирог с творогом и вареньем: как бы вы ни старались, вы не сможете его испортить.

