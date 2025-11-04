Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:26

Повторил тот самый «Муравейник» из детства — десерт, который стал коронным в нашей семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нужен эффектный торт без многочасовых стояний у плиты? «Муравейник» не требует выпекания коржей и настаивается всего пару часов. Идеально для тех случаев, когда время поджимает.

Для торта нужно: песочное печенье соломкой (500 г), сливочное масло (200 г), банка вареной сгущенки, грецкие орехи (100 г, по желанию).

Сначала готовлю крем: сливочное масло обязательно достаю заранее, чтобы оно стало мягким. Взбиваю его миксером с вареной сгущенкой до однородной и пышной консистенции. Это основа вкуса, поэтому не ленюсь и взбиваю не менее 3–4 минут. Песочную соломку ломаю руками на короткие палочки. Если добавляю орехи, слегка обжариваю их на сухой сковороде для аромата и крупно рублю. Теперь собираю торт: в большой миске соединяю все печенье с кремом и орехами, аккуратно перемешиваю лопаткой, чтобы крем равномерно распределился. Получившуюся массу выкладываю на блюдо, формирую горку, напоминающую муравейник. Убираю торт в холодильник минимум на 3 часа — за это время он «схватится» и будет легко резаться.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

