Подозреваемые в похищении денег у Долиной заговорили в суде Фигуранты дела о хищении 317 млн рублей у Долиной не признали вину

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей, похищенных у народной артистки России Ларисы Долиной, не признали вину, сообщает ТАСС. Заседание по делу проходило в Балашихинском городском суде.

Никто из фигурантов вину не признает, — сообщил источник.

Перед судом предстали четверо: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также 21-летний Андрей Основа из Тольятти. Последний утверждает, что сам стал жертвой мошенничества. По его словам, банковская карта, на которую певица переводила деньги, была его, но он не знал о преступной схеме.

Ранее следователи возбудили уголовные дела об угрозе убийством Долиной и ее представителям — это произошло на фоне мошенничества с квартирой певицы. Сейчас расследование приостановлено.

В то же время стало известно, что Долина не присутствовала на первом заседании по уголовному делу о хищении. Кроме того, Балашихинский суд удовлетворил ходатайство о закрытом режиме слушаний и запрете фото- и видеосъемки.