Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян

Злоумышленники начали использовать Telegram-боты для обмана россиян в области инвестиций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Они создают видимость успешных сделок с возрастающей прибылью, побуждая людей вкладывать крупные суммы денег.

Telegram-боты используются для мошенничества в сфере инвестиций, — рассказали в пресс-центре.

Как сообщили в МВД, мошенники используют рекламу и приемы социальной инженерии, чтобы убедить людей в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователям предоставляется ссылка на Telegram-бот, который моделирует сделки и демонстрирует увеличение «дохода».

В ведомстве также посоветовали не переходить по ссылкам из электронных писем, СМС-сообщений или чатов без предварительной проверки их достоверности. Чтобы убедиться в подлинности ссылки, можно, например, зайти на официальный сайт соответствующей организации.

Ранее технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов заявил, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для автоматической генерации фишингового контента. При этом специалисты по информационной безопасности также применяют нейросети для распознавания фишинговых страниц. Технология оптического распознавания символов позволяет обнаруживать вредоносный текст на подозрительных ресурсах.