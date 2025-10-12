Россия обладает возможностью самостоятельно производить все необходимое для ведения современных военных конфликтов, в отличие от Украины и западных стран, заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что при этом не страдают другие отрасли экономики РФ.

Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современного конфликта. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность, — прокомментировал Джонсон.

Он также отметил, что сейчас в конфликте на Украине наступает новый этап, когда Москва может проводить операции вдоль всей линии соприкосновения. Джонсон подчеркнул, что у российских войск на передовой больше солдат, чем у украинских. И, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ обладают двукратным преимуществом. Джонсон охарактеризовал текущее положение Украины как «предсмертную агонию».

Ранее главком Сырский сообщил, что ситуация на фронте остается сложной и напряженной, несмотря на проведенное совещание по итогам сентября. По его словам, украинские войска испытывают трудности на различных участках.