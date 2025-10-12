Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:00

В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией

Myśl Polska: поляки не заинтересованы в конфликте с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересы граждан Польши не совпадают с идеей конфликта с Россией, передает Myśl Polska. Основной целью президента и правительства Польши является предотвращение провокаций, а не их инициирование, пишет издание.

На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужен конфликт с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков,говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Польше растут антироссийские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. По его словам, Польша никогда не могла смириться с утратой статуса главной державы в Восточной Европе, что привело к укоренению русофобии.

Также сообщалось, что польские власти аннулировали визы российской делегации Российского общественного института избирательного права, планировавшей участвовать в конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Причины аннулирования не объяснены.

Россия
Польша
конфликты
интересы
