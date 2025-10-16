Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:28

Раскрыты детали о переданных Россией США документах по убийству Кеннеди

Россия передала США около 300 страниц документов по делу об убийстве Кеннеди

Джон Кеннеди Джон Кеннеди Фото: Heinz-Jürgen Goettert/dpa/Global Look Press

Общий объем переданных российской стороной США материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, составляет примерно 300 страниц, сообщает РИА Новости. Они включают различную дипломатическую и ведомственную переписку.

В состав документов вошли официальные записи бесед между советскими и американскими представителями того периода. Также среди материалов присутствуют дипломатические телеграммы, служебные записки МИД СССР и документы Комитета государственной безопасности.

Особый интерес представляет записка министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, посвященная опровержению публикаций в американской прессе. В этом документе отвергаются предположения о возможных связях Ли Харви Освальда с советскими структурами.

Отдельный раздел архива содержит телеграммы посла Советского Союза в США Анатолия Добрынина, относящиеся к периоду расследования убийства. Все материалы были размещены на специализированной странице платформы Substack, посвященной наследию Кеннеди.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что публикация переданных Россией данных по делу об убийстве Кеннеди задержалась из-за приостановки работы правительства США. Политик пообещала уведомить, когда архивная служба разместит материалы.

Россия
США
Джон Кеннеди
документы
