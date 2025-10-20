Захарова напомнила о позиции России по передаче Украине ракет Tomahawk

Россия обозначила четкую позицию о недопустимости передачи Украине ракет Tomahawk, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что отправка Киеву такого вооружения противоречит формулировкам о мире, о которых говорили сами страны Запада.

Аргументы заключаются не только в том, что это недопустимо и точка. Недопустимо, точка, а дальше следующее предложение — потому что это противоречит тем формулировкам о мире, о которых говорили сами западники, — сказала Захарова.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался поставлять Украине Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности, причем не только для Киева, но и для Москвы. По его информации, позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

До этого американские СМИ сообщали, что Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Президент США предупредил, что в случае отказа его страна может быть уничтожена.