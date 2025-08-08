Раскрыта подоплека желания Зеленского встретиться с Путиным Аналитик Хеннингсен: Зеленский хочет устроить из встречи с Путиным шоу

Желание украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным продиктовано стремлением устроить медийное шоу и получить больше западной помощи, допустил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. По его мнению, Зеленский преследует конкретные практические цели.

Ключевая цель запроса на встречу с российским президентом, по словам аналитика, — создание громкого информационного повода. Возможность появиться в кадре рядом с Путиным гарантирует пристальное внимание мировых СМИ, что является для Киева ценным ресурсом.

Однако, подчеркивает Хеннингсен, медийный аспект — не самоцель. За этим спектаклем стоит четкий прагматичный расчет, считает он. Зеленский, по версии аналитика, стремится использовать повышенный интерес к такой встрече для решения острой проблемы — обеспечения дальнейшей поддержки со стороны Запада. В условиях затяжного конфликта Киеву критически необходимы новые финансовые вливания и поставки вооружений.

Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали, ну, вы понимаете, финансами и оружием, — подчеркнул Хеннингсен.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку. Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором.