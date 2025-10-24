Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео В Кемерово женщина расплакалась после погони сотрудников ГАИ за мужем без прав

Жительница Кемерово расплакалась после погони сотрудников ГАИ за ее мужем, информирует Telegram-канал Mash Siberia. По данным источника, у водителя не было прав. Инцидент и момент с плачущей россиянкой попал на видео.

В центре погони оказался 24-летний парень на иномарке, который отказался останавливаться и уехал от представителей Госавтоинспекции. В салоне машины сидела жена, которая позднее в слезах объяснялась перед стражами порядка. Водитель переехал две сплошные, едва не врезался в автобус и совершил несколько других нарушений. В результате он улетел в кювет.

Муж россиянки признался, что не остановился на въезде в Кемерово и в нескольких других случаях. Номера автомобиля оказались поддельными. Нарушителю предстоит оплатить штрафы на сумму 135 тыс. рублей.

Ранее следователи Марксовского района Саратовской области завели уголовное дело после инцидента с участием ветерана СВО и представителей ГАИ. В СУ СК России по региону сообщили, что поводом послужили распространившиеся в Сети сведения о конфликте из-за подозрений водителя в управлении квадроциклом в пьяном виде.