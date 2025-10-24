Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США Политолог Межевич: санкции США осложнили подготовку к встрече Путина и Трампа

Введение США санкций против российских нефтяных компаний осложнило подготовку к встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил Readovka.news политолог Николай Межевич. По его словам, такими действиями Штаты хотят надавить на Россию.

Европа попытается вмешаться в переговорный процесс между Россией и США, предположил Межевич. По его мнению, европейцы намерены полностью сорвать мирные переговоры. Политолог добавил, что, чем больше участников станет в этом процессе, тем труднее будет прийти к компромиссу.

Ранее две крупнейшие нефтяные компании РФ — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — подпали под блокирующие санкции США. Вместе они добывают до 56% всей нефти в стране.