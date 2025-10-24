В России придумали, что делать с неиспользованными отпусками

В России придумали, что делать с неиспользованными отпусками Партия «Новые люди» призвала ввести компенсацию за неиспользованные отпуска

Депутаты от партии «Новые люди» призвали дать работникам возможность получать денежную компенсацию за неиспользованные дни оплачиваемого отпуска по итогам года, пишет LIFE.ru. C этой инициативой они обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Считаем необходимым внести изменения в ТК РФ, предоставив работникам право по своему желанию получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудовую деятельность и не увольняются, — написали депутаты в обращении.

Парламентарии напомнили, что сейчас ТК РФ предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при прекращении трудового договора. По мнению авторов инициативы, это нововведение позволит работодателям снизить финансовую нагрузку при единовременных выплатах при увольнении.

Ранее экономист Марина Карп назвала январь наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году. По ее словам, в нем будет всего 15 рабочих дней.