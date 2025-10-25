Баклажаны превращаю в средиземноморскую закуску — 20 минут и сочные рулетики готовы

Эти рулетики из баклажанов — настоящая находка для любителей легких и вкусных закусок. Нежная текстура обжаренных баклажанов в сочетании с солоноватой фетой, сочными помидорами и хрустящими грецкими орехами создает идеальный баланс вкусов. Блюдо выглядит элегантно и прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для особых случаев.

Готовлю так: два баклажана среднего размера нарезаю вдоль на пластинки толщиной 4-5 мм. Обжариваю их на сковороде с растительным маслом по 2 минуты с каждой стороны до мягкости и золотистого цвета. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для начинки в блендере измельчаю 120 г феты, столовую ложку оливкового масла и петрушку до состояния пасты. Два помидора очищаю от семян и нарезаю толстой соломкой. На каждый ломтик баклажана наношу чайную ложку сырной пасты, выкладываю кусочек помидора и половинку грецкого ореха. Аккуратно сворачиваю рулетики и закрепляю зубочисткой.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.