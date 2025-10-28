Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:05

Лавров прокомментировал перспективы продления СНВ-3

Лавров: о продлении СНВ-3 речи не идет

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) более не рассматривается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД уточнил, что Россия будет соблюдать количественные ограничения договора до февраля 2026 года в качестве жеста доброй воли, несмотря на прекращение участия в данном соглашении, передает ТАСС.

Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент [РФ Владимир] Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения, — сказал дипломат.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что президент США Дональд Трамп стремится преувеличить собственную роль, игнорируя позицию российского лидера Владимира Путина по Договору СНВ-3. По его оценке, американский руководитель в данной ситуации в первую очередь учитывает экономические выгоды.

Кроме того, министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что Россия готова в течение года соблюдать количественные ограничения по Договору о СНВ при условии выполнения его положений Соединенными Штатами. Он также напомнил, что действие данного соглашения завершается 5 февраля 2026 года.

