Часть ракеты-носителя упадет в российском регионе

Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе Тюменской области 13 сентября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день запланирован запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л — одна из отработанных ступеней ракеты упадет вблизи населенных пунктов округа.

В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября, — сообщили власти в Telegram-канале.

Части ракеты-носителя могут упасть в лесу между Демьянкой и Туртасом (59°14' С.Ш. 69°47'30 В.Д.), недалеко от деревни Герасимовка (58°36' С.Ш. 71°54'00 В.Д.), на границе Тюменской и Омской областей (58°04' С.Ш. 71°16'30 В.Д.) и в лесу между Ингаиром и Новым Туртасом (58°41' С.Ш. 69°12'30 В.Д.).

Ранее стало известно, что в России завершили разработку космического аппарата «Можаец-6», сообщили в Министерстве обороны РФ. Спутник «орбитальной эскадрильи» создали специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в сотрудничестве с предприятиями ракетно-космической промышленности.