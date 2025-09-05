Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:12

Часть ракеты-носителя упадет в российском регионе

В Тюменской области 13 сентября упадет ступень ракеты «Глонасс-К»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Часть ракеты-носителя упадет в Уватском округе Тюменской области 13 сентября, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. В этот день запланирован запуск космического аппарата «Глонасс-К» № 18Л — одна из отработанных ступеней ракеты упадет вблизи населенных пунктов округа.

В целях безопасности просим воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября, — сообщили власти в Telegram-канале.

Части ракеты-носителя могут упасть в лесу между Демьянкой и Туртасом (59°14' С.Ш. 69°47'30 В.Д.), недалеко от деревни Герасимовка (58°36' С.Ш. 71°54'00 В.Д.), на границе Тюменской и Омской областей (58°04' С.Ш. 71°16'30 В.Д.) и в лесу между Ингаиром и Новым Туртасом (58°41' С.Ш. 69°12'30 В.Д.).

Ранее стало известно, что в России завершили разработку космического аппарата «Можаец-6», сообщили в Министерстве обороны РФ. Спутник «орбитальной эскадрильи» создали специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в сотрудничестве с предприятиями ракетно-космической промышленности.

ракеты
Тюменская область
происшествия
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.